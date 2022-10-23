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عربي-دولي
السيسي: ترسيم الحدود البحرية... وفّر لنا 120 مليار دولار سنوياً
Lebanon 24
23-10-2022
|
19:22
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أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن "ترسيم الحدود في البحر المتوسط مع قبرص واليونان، وفي البحر الأحمر مع السعودية، كان له دور كبير في عمل حقل ظهر وحقول أخرى"، مشيراً إلى أنه "لولا ترسيم الحدود، لكان من الصعب على شركات التنقيب أن تعمل، وترسيم الحدود ده أول حاجة".
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وقال السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، «ليست الفكرة ولا القدرة في حقل ظهر، ولكن هذا فضل ربنا علينا، ولولا حقل ظهر لكان زمان مصر مطفية (أي من دون طاقة)، لأنه لم يكن لدينا أموال لدفع 2 مليار دولار شهرياً، من أجل تشغيل محطات الكهرباء، وهذا بالسعر القديم".
وأكد السيسي أن حركة العمران في 40 مدينة ومجتمع عمراني جديد أضافت لأصول الدولة المصرية 10 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفرت لمصر نحو 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء.
ولفت إلى أنه "تم إنفاق 7 تريليون جنيه، (350 مليار دولار) على البنية التحتية خلال السنوات الماضية وهو رقم ضئيل جداً".
وأضاف: "ما نراه الآن، هو ناتح 25 ألف ساعة عمل بلا توقف مني ومن الدولة، وهذا خلال 7 سنوات، أي 84 شهر، ما يعني 10 ساعات في اليوم على الأقل، وما حدث والله بالله... ولا كان يحصل أبداً".
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