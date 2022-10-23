كيف ردت واشنطن وباريس ولندن على "استخدام القنبلة القذرة"؟

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قال وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، إن بلدانهم ترفض "مزاعم روسيا الكاذبة" بشكل واضح، بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها.وأشار الوزراء إلى أن وزير الدفاع الروسي، وبطلب منه، أجرى اتصالات مع نظرائه في هذه الدول بشأن "هذه المزاعم التي تستخدمها روسيا ذريعة للتصعيد المرفوض من قبل هذه الدول".كما أكد وزراء الخارجية عزمهم المشترك على مواصلة دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، في مواجهة "الحرب العدوانية الوحشية التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين".