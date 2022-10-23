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عربي-دولي
الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود
Lebanon 24
23-10-2022
|
23:30
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، يوم الإثنين بالتوقيت المحلي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية بين البلدين.
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وأفادت تقارير أن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3.42 صباحا، لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفقما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي لـ"يونهاب".
وأضافت الوكالة نقلا عن جيش كوريا الشمالية، أنه "زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت الحدود بعد دقائق عدة، ما دفع بالجيش الشعبي الى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها ردا على ذلك".
وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعي، أثارت استفزت كوريا الجنوبية واليابان وأثارت قلق حلفائهما الغربيين.
وكثفت بيونغيانغ تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، حيث قالت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.
ويأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الإثنين، في اليوم نفسه الذي تزور به نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان اليابان، وتجري محادثات ثلاثية مع طوكيو وسيول في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.
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