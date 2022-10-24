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عربي-دولي

بعد إصابته بكورونا.. بايدن سيحصل على "لقاح محدث"

Lebanon 24
24-10-2022 | 01:30
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سيحصل الرئيس الأميركي جو بايدن، غدا الثلاثاء، على لقاح محدث ضد فيروس كورونا، بينما يحث المزيد من مواطنيه على تلقي الجرعة الأحدث، وفق ما قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، أمس الأحد.

 

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا ضد "كوفيد 19" خلال الأسبوع الماضي.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس الماضي، إن ذلك ليس كافيا، وأضافت: "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

 

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، إن 4.5 مليون أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف، وبزيادة 40 بالمئة عن الأسبوع السابق.

 

وفي أيلول الماضي، بدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كورونا المحدث، الذي يتعامل مع الفيروس الأصلي ومتحوراته.

 

وتأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا في تموز الماضي، حيث كان يعاني أعراضا خفيفة، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

 

وفي آب الماضي، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرتين، وأنهى عزله الذي استمر لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض.

(سكاي نيوز)

 

 

 

 

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المصدر: "سكاي نيوز
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