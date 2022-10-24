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عربي-دولي

"40 توربينا" من إيران إلى روسيا.. ما الهدف؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 02:30
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أعلنت إيران، الأحد، أنها أبرمت عقدا مع روسيا لتزويدها 40 توربينا، بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد هجومها العسكري على أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لتطوير وهندسة الغاز رضا نوشادي، قوله إن النجاحات الاقتصادية الإيرانية "لا تقتصر على قطاعات الصواريخ والطائرات المسيّرة".
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وأضاف: "حاليا 85 بالمئة من المنشآت والمعدات التي تحتاجها صناعة الغاز تصنع داخل البلاد، وبالاستناد إلى هذه القدرات وقعنا عقدا مؤخرا لتصدير 40 توربينا مصنوعة في إيران إلى روسيا".

ولم يشر نوشادي الى تاريخ توقيع العقد مع موسكو أو موعد تسليم التوربينات.
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