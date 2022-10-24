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عربي-دولي

بيلوسي تشارك في قمة "منصة القرم" بزغرب

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:00
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أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها ستشارك هذا الأسبوع في قمة "منصة القرم" التي ستعقد بالعاصمة الكرواتية زغرب وتهدف لدعم استقلال أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى كييف.

وقال مكتب بيلوسي في بيان الأحد، إن "المناقشات ستتركز على جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب الأوكراني مع تحميل روسيا المسؤولية عن جرائم الحرب الموثقة وعمليات الضم غير القانونية".
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وتعد بيلوسي التي زارت أوكرانيا في وقت سابق هذا العام، داعماً قوياً لتقديم مساعدات الإغاثة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وجاء في البيان أن بيلوسي ستتحدث أمام القمة "حيث ستلقي بياناً عن التزام أميركا الراسخ تجاه أوكرانيا".

وستستمع القمة إلى مسؤولين حكوميين أوكرانيين وخبراء خارجيين يركزون على "معايير إعادة دمج شبه جزيرة القرم (الأوكرانية)" التي ضمتها موسكو إليها في عام 2014.
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