تحذير أميركي بريطاني من "هجوم إرهابي" محتمل في عاصمة نيجيريا

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حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد، من احتمال وقوع هجوم إرهابي في العاصمة النيجيرية أبوجا يستهدف على نحو خاص المباني الحكومية ودور العبادة والمدارس وغير ذلك.وتكافح نيجيريا تمرداً‭ ‬يتمركز أساساً في شمال شرق البلاد، لكن تنظيم"داعش" أعلن مسؤوليته في يوليو الماضي عن هجوم على سجن في أبوجا جرى خلاله إطلاق سراح نحو 440 نزيلاً ما أثار المخاوف من خروج المسلحين من معاقلهم.وقالت السفارة الأميركية في نيجيريا: "هناك احتمال متزايد بوقوع هجمات إرهابية في نيجيريا، وتحديداً أبوجا". وأضافت أن مراكز التسوق ومنشآت إنفاذ القانون ومقرات المنظمات الدولية من بين الأماكن المعرضة للخطر.وقالت السفارة خلال تنبيه للمواطنين في نيجيريا إن "السفارة الأميركية ستقلص خدماتها حتى إشعار آخر".وحثت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها في نيجيريا على ضرورة توخي الحذر بسبب "زيادة احتمال وقوع هجوم إرهابي في أبوجا".وأضافت: "الهجمات يمكن أن تكون عشوائية وقد تؤثر على المصالح الغربية وكذلك الأماكن التي يزورها السياح".ويعد انعدام الأمن، الذي انتشر في أنحاء نيجيريا، قضية رئيسية بالنسبة للناخبين عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في فبراير المقبل لانتخاب رئيس جديد لخلافة الرئيس محمد بخاري.ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق من وزارة الخارجية النيجيرية.