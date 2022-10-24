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عربي-دولي

اليابان تغلق سفارتها في هايتي مؤقتاً بسبب تدهور الوضع الأمني

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:30
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قالت وزارة الخارجية اليابانية الاثنين، إن اليابان أغلقت سفارتها في هايتي بصفة مؤقتة بسبب تدهور الوضع الأمني والإنساني هناك.

وتواجه هايتي نقصاً حاداً في الوقود منذ أن حاصر تحالف عصابات يطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري ميناء الوقود الرئيسي ما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي واضطرار الكثير من المستشفيات إلى الإغلاق أو تقليص الأنشطة.
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وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إنه من غير الواضح متى سيتم إعادة فتح السفارة.

وتحث اليابان مواطنيها على عدم السفر إلى هايتي لأي سبب كما تحث رعاياها الموجودين هناك بالفعل على مغادرة البلاد على الفور.
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