"صدمة" حقبة تراس :اي تأثير على السياسة البريطانية في المستقبل؟

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عادة ما تترك الأحداث المؤلمة صدمات نفسية لدى متلقيها. يمكننا استنتاج ذلك من خلال حياتنا الشخصية. وينطبق الأمر عينه على الدول وسياساتها.وبحسب صحبفة "ذا غارديان" البريطانية، "لم تنته مأساة ومهزلة الأشهر الماضية. قد تظهر المزيد من الاضطرابات العنيفة، خاصة إذا عاد بوريس جونسون. ولكن حتى لو لم يعد، فإن هذه الأشهر ستترك آثارًا شديدة لأن السياسة البريطانية تتحمل شكلاً من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة. يستمر العديد من البلدان في العيش مع أهوال أكثر قتامة في نفوسه الجماعية. فلا تزال ألمانيا الحديثة تتشكل من خلال الرفض الراسخ للماضي النازي. ولا تزال السياسة الخارجية للولايات المتحدة موصومة بطريقة لا يمكن إزالتها من الذاكرة بكارثة فيتنام. أما في التاريخ الروسي، فكانت هناك فترة، استمرت من عام 1598 حتى عام 1613، تُعرف ببساطة باسم "وقت الاضطرابات". ويحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار تعزيز حكمه الاستبدادي من خلال التحذير من أن مثل هذا الوقت يجب ألا يظهر مرة أخرى".وتابعت الصحيفة، "في بريطانيا، يجب علينا أيضًا أن نرى الضرر المدني الأوسع لعصر جونسون وليز تراس. البريطانيون بحاجة إلى طرح أسئلة غير حزبية حول التأثير الطويل المدى لإسقاط رؤساء الوزراء، والوزراء الذين يأتون ويذهبون، وتجربة مراقبة الاقتصاد الذي بات على حافة الهاوية. وهذا يتطلب التراجع والتفكير في الكيفية التي يمكن أن تشكل بها أحداث عام 2022 أولئك الذين سيحكمون لبقية هذا العقد وما بعده. يمكن قول شيء واحد بثقة. سيُنظر إلى الانهيارات الداخلية لحكومات المحافظين على أنها لحظات "لن تتكرر أبدًا"، وليس فقط داخل حزب المحافظين. ستنضم فوضى عام 2022 إلى لائحة الأحداث السابقة، مثل حرب العراق، وميزانية عام 1981، وأزمة السويس لعام 1956، على أنها علامات تحذير حاسمة ستحدد خيارات الإدارات المقبلة. إن الندوب التي نتجت عما سبق ستشكل السياسة المستقبلية، وليس فقط الأسبوع المقبل. في ما يلي، خمسة مجالات يجب مراعاتها حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير طويل وقوي وربما غير متوقع،وكافة هذه المجالات متشابكة".وأضافت الصحيفة، "على الرغم من أن جيريمي هانت، وزير المالية في حكومة تراس، لا يزال يستدعي النزعة المحافظة الرحيمة والقائمة على دولة واحدة، إلا أن هذه التقاليد أضعفت بشكل قاتل. لقد تحرك حزب المحافظين بشكل حاسم إلى اليمين، موجهاً الكثير من النظرة العالمية الخاصة بحزب استقلال المملكة المتحدة. على الرغم من سقوط ليز تراس، تبقى الفردية التملكية المستمدة من حقبة مارغريت تاتشر هي الأيديولوجية الافتراضية لكثير من الحزب. إن التدخلات المالية الكبيرة بشأن كوفيد-19 وأسعار الطاقة، وهجوم السوق على التخفيضات الضريبية للميزانية الصغيرة، لم تقم بالكثير لتغيير هذا. إن المحافظين الذين يجادلون بضرورة زيادة الضرائب نادرون تمامًا. أما أولئك الذين يأملون في عودة حزب مايكل هيسلتين بطريقة ما من رماد كارثة تراس فسيصابون بخيبة أمل. أما إذا استعاد جونسون زعامة الحزب الأسبوع المقبل، فإن احتمالية انقسام المحافظين، كما فعل الليبراليون في عام 1918 وحزب العمال في عام 1981، ستزداد، مع عواقب دائمة".وبحسب الصحيفة، "لم يتم حل الخلافات حول الميزانية المصغرة لعضو حزب المحافظين كوازي كوارتنغ. من الناحية المنطقية، فإن الضربات التي تعرضت لها التخفيضات الضريبية لحكومة تراس يجب أن تفضل العودة إلى الأرثوذكسية في صنع السياسة، بدلاً من الراديكالية. ومع ذلك، فإن حزب المحافظين غير مقتنع. في الواقع، قد يأخذ حزب العمال الدرس على محمل الجد أكثر من المحافظين. لذا فإن الحجة المنطقية لفرض ضرائب أعلى ومزيد من الإنفاق في وقت تكون فيه الاحتياجات كبيرة للغاية لا تزال تبحث عن وطن سياسي. في غضون ذلك، أصبح حزب المحافظين الليبراليين مقتنعا بأن العقيدة الاقتصادية تُستخدم دائمًا كسلاح لمحاولة إسقاط بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ستكون لصدمة عام 2022 عواقب طويلة، بما في ذلك العواقب الضارة".وتابعت الصحيفة، "قد تعتقد أن صدمة الميزانية المصغرة ستسمح الآن بمزيد من المقاربات البراغماتية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكما أشار المصرفي مارك كارني قبل بضعة أيام، كان الاقتصاد البريطاني في عام 2016 يبلغ 90٪ من حجم الاقتصاد الألماني، لكنه الآن أقل من 70٪. والآن بعد أن أزالت التخفيضات الضريبية ومضاعفة عدم المساواة إيجاد أي حلول، هناك منطق جديد في إقامة روابط اقتصادية أفضل بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي. هذا، على الأقل، هو رأي المؤرخ أنتوني سيلدون، الذي قال لكاتب المقال هذا الأسبوع إن الإذلال المصغر للميزانية هو "نهاية وجهة نظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القائلة بأن كل شيء يمكن إلقاء اللوم عليه على ما يسميه اللورد فروست "الطبقات المهووسة" و"فقاعة" الأشخاص الأغبياء الذين لا يستطيعون رؤية الحقيقة". من الناحية الفكرية، قد يكون سيلدون على الفور. لكن لا تحبس أنفاسك من أجل اتباع نهج أكثر واقعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".وبحسب الصحيفة، "يعتبر التحول السريع للحكومات والوزراء والسياسات في عام 2022 غير مسبوق. ترجع أصوله إلى تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن التقلبات لا تظهر أي علامة على الانتهاء. لا يمكن المبالغة في التحدي الذي يمثله هذا للديمقراطية البرلمانية غير المصححة. إن حقبة ما بعد الحرب، التي تناوبت فيها بريطانيا بسلاسة تقريبًا بين الحكومة الرأسمالية الليبرالية تحت حكم المحافظين والحكومة الاشتراكية الديمقراطية في ظل حزب العمال، ولكن كانت هناك مع ذلك عناصر مهمة من الاستمرارية واحترام البرلمان والمؤسسات الأخرى، قد ولت منذ فترة طويلة. وقال المؤرخ بيتر هينيسي لكاتب المقال هذا الأسبوع: "إذا استمر الصراخ والقسوة والحقد في حقبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أساس أنه أمر طبيعي، فسوف يُنظر إلى عقد 2020 على أنه عقد ضائع وسيتعمق التشاؤم"."ورأت الصحيفة أن "تحقير تراس هو تحقير للطبقة السياسية البريطانية بشكل عام. إنه يتحدى مطالبة الوزراء بالقيادة الحكيمة والشرح بوضوح والتنفيذ بكفاءة. ويقول الخبير في حزب المحافظين تيم بيل: "إلى جانب فضيحة النفقات، ستلحق هذه الأحداث قدرًا كبيرًا من الضرر. والسؤال المطروح هو ما إذا كان سوء إدارة الحكومة للأحداث سيكون له ببساطة تأثير سلبي أم أنه سيشجع على اتباع نهج أكثر إيجابية للإصلاحات مثل التمثيل النسبي". وعندما تقع مثل هذه الأحداث، من المغري الاعتقاد بأن الجمهور والسياسيين سيكون لديهم لحظة مضيئة حول أهمية الحكومة والدولة في توفير الاستقرار والأمن والعدالة. ويبقى السؤال الأكبر بعد الانهيار الداخلي لحكومة تراس هو ما إذا كان الجمهور على استعداد للثقة في أي سياسي بعد الآن".