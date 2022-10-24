"تكتيكات مختلفة".. هكذا تتصدى أوكرانيا للمسيرات الإيرانية وتسقطها

نشر موقع "الحُرّة" تقريراً جديداً تحت عنوان "3 تكتيكات مختلفة.. كيف تتصدى أوكرانيا للمسيرات الإيرانية وتسقطها؟"، وجاء فيه:

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منذ بدأت روسيا خلال الشهر الماضي في ترويع المدن الأوكرانية باستخدام الطائرات من دون طيار، حولت أوكرانيا تركيزها إلى استراتيجية مكثفة لمكافحة هذه المسيرات، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".



وتتطلب الجهود الأوكرانية الجديدة عدة جهات فاعلة على الأرض، وفي الجو، تعمل بشكل وثيق معا لمدة 24 ساعة في اليوم، بهدف إسقاط المسيرات التي تطلقها روسيا.



وتتركز جهود كييف حاليا لإسقاط المسيرات على 3 جهات مختلفة: طائرات مقاتلة تقوم بدوريات على مدار الساعة، وصواريخ أرضية مضادة للطائرات، وفرق من الجنود المسلحين بالبنادق الآلية يحاولون إسقاط المسيرات أثناء تحليقها.

وتتطلب الجهود الأوكرانية الجديدة عدة جهات فاعلة على الأرض، وفي الجو، تعمل بشكل وثيق معا لمدة 24 ساعة في اليوم، بهدف إسقاط المسيرات التي تطلقها روسيا.وتتركز جهود كييف حاليا لإسقاط المسيرات على 3 جهات مختلفة: طائرات مقاتلة تقوم بدوريات على مدار الساعة، وصواريخ أرضية مضادة للطائرات، وفرق من الجنود المسلحين بالبنادق الآلية يحاولون إسقاط المسيرات أثناء تحليقها.

وقال مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، في مقابلة، إنه رغم العقبات، يعمل الجيش الأوكراني الآن، بشكل روتيني، لإسقاط أكثر من 70 بالمئة من طائرات "شاهد-136" من دون طيار التي اشترتها روسيا من إيران في أغسطس.



وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، بأن روسيا تواصل استخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية ضد أهداف، في جميع أنحاء أوكرانيا.



ورجحت وزارة الدفاع البريطانية، في إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن "تفقد روسيا عدداً كبيراً من الطائرات الإيرانية من نوع شاهد-136 من أجل اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية الفعالة بشكل متزايد"، وهي مسيرات ذات صوت مزعج تحلق على ارتفاع منخفض.



وتنفي إيران إرسالها طائرات من دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.



والأسبوع الماضي، أفاد الجيش الأوكراني، في بيان، بأن أوكرانيا أسقطت أول طائرة مسيرة من هذا النوع في شرق البلاد يوم 13 أيلول، وأسقطت منذ ذلك الحين 237 طائرة على الأقل. وقال ساك: "نحن نحاول التكيف بسرعة مع الواقع الجديد".

وقال مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، في مقابلة، إنه رغم العقبات، يعمل الجيش الأوكراني الآن، بشكل روتيني، لإسقاط أكثر من 70 بالمئة من طائرات "شاهد-136" من دون طيار التي اشترتها روسيا من إيران في أغسطس.وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، بأن روسيا تواصل استخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية ضد أهداف، في جميع أنحاء أوكرانيا.ورجحت وزارة الدفاع البريطانية، في إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن "تفقد روسيا عدداً كبيراً من الطائرات الإيرانية من نوع شاهد-136 من أجل اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية الفعالة بشكل متزايد"، وهي مسيرات ذات صوت مزعج تحلق على ارتفاع منخفض.وتنفي إيران إرسالها طائرات من دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.والأسبوع الماضي، أفاد الجيش الأوكراني، في بيان، بأن أوكرانيا أسقطت أول طائرة مسيرة من هذا النوع في شرق البلاد يوم 13 أيلول، وأسقطت منذ ذلك الحين 237 طائرة على الأقل. وقال ساك: "نحن نحاول التكيف بسرعة مع الواقع الجديد".

ويقول محللون عسكريون إن الطائرات من دون طيار الانتحارية هي فئة جديدة من الأسلحة تنتشر في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن تصبح عنصرا أساسيا في النزاعات المسلحة الحديثة.



وأثار المسؤولون الأوكرانيون هذه النقطة في السعي للحصول على مساعدة دفاع جوي من حلفائهم.



وقال يوري ساك إنه إذا تمكنت أوكرانيا من تعلم إسقاط الطائرات من دون طيار بجهدها الثلاثي، فإن جيوش الدول المتحالفة يمكن أن تجني ثمار هذه التجربة التي تحققت بشق الأنفس.



وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، بأن روسيا تواصل استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا. ويقول محللون عسكريون إن الطائرات من دون طيار الانتحارية هي فئة جديدة من الأسلحة تنتشر في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن تصبح عنصرا أساسيا في النزاعات المسلحة الحديثة.وأثار المسؤولون الأوكرانيون هذه النقطة في السعي للحصول على مساعدة دفاع جوي من حلفائهم.وقال يوري ساك إنه إذا تمكنت أوكرانيا من تعلم إسقاط الطائرات من دون طيار بجهدها الثلاثي، فإن جيوش الدول المتحالفة يمكن أن تجني ثمار هذه التجربة التي تحققت بشق الأنفس.وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، بأن روسيا تواصل استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.



وأضاف أن إسرائيل قد تضيف فرصة لصقل تكتيكاتها في مواجهة التهديدات في أراضيها من خلال المساعدة في جهود مكافحة الطائرات بدون طيار الجارية الآن في أوكرانيا.



وتابع ساك: "هذه الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تضرب المدن الأوكرانية لم يتم تطويرها خصيصا لأوكرانيا. لقد تم تطويرها لضرب إسرائيل. إنهم يستخدمون أوكرانيا كأرض اختبار، لمعرفة نقاط الضعف، وعاجلا أم آجلا سيستخدمونها ضد إسرائيل".



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أوكراني في حديث غير رسمي، قوله إن "إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية مفيدة لاستهداف الطائرات الإيرانية من دون طيار".



ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط، سعت إسرائيل إلى الحفاظ على العلاقات مع موسكو، بسبب الوجود العسكري الروسي في سوريا، حيث يقصف سلاح الجو الإسرائيلي عادة أهدافا مرتبطة بإيران.



وأرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذا، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة سواء دفاعية أو هجومية.



وبعد هجوم بطائرة من دون طيار على كييف، الأسبوع الماضي، ناشد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إسرائيل للحصول على أسلحة دفاع جوي.



ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الطلب الأوكراني قائلاً إن بلاده "ستوفر أنظمة إنذار مبكر، لكن ليس أسلحة دفاع جوي".



وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، قال إنه بينما كانت الطائرات المقاتلة فعالة ضد الطائرات الإيرانية من دون طيار، فإن هذا النهج مكلف بسبب استخدامه لصواريخ جو-جو.



وأضاف: "من المحبط أن نضرب هذه الطائرات من دون طيار بصواريخ باهظة الثمن. ماذا يمكن ان نفعل؟ هذا هو الواقع الآن".