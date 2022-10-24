الجيش الأوكراني يعلن الحاجة لمزيد من عمليات التجنيد

أعلن قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من التجنيد، وسيتم استدعاء جميع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية.

وقال ماكسيموف في مقابلة مع قناة "تي إس إن" التلفزيونية إن "التعبئة ستستمر"، وأضاف: "هناك حاجة إلى المزيد من العناصر البشرية. يجب علينا زيادة إمكاناتنا، ونرى جميعا أن جيشنا ينفذ عمليات هجومية بثقة في مناطق معينة. بالطبع يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من الأفراد".

Advertisement

وأشار ماكسيموف إلى أن التعبئة الآن على "أعلى مستوى"، وسيستمر إصدار مذكرات استدعاء الجنود في أي مكان وفي أي وقت من اليوم وستطال جميع الاحتياط دون سن الستين.

يذكر أن البرلمان الأوكراني "رادا" أيد في 15 آب الماضي تمديد الأحكام العرفية وفترة التعبئة العامة لمدة 90 يوما.