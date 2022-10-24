إيران تعلن توقيف 10 أشخاص بتهمة التخابر مع الموساد

أعلنت السلطات الإيرانية، توقيف مجموعة متعاونة مع الموساد الإسرائيلي استهدفت عناصر المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر اليوم الاثنين، عن السلطة القضائية، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني.

Advertisement

وقال البيان: "تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالكيان الصهيوني من خلال المراقبة الاستخباراتية، وكان نشاطهم الأساسي هو التعرف على عناصر المخابرات الإيرانية الناشطة في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية".

وأضاف البيان أن "أعضاء هذه المجموعة تحركوا بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد بغية التعرف على القوات التي تتعاون مع الدوائر الأمنية في البلاد، ومن خلال اختطافهم وتهديدهم وضربهم، وكانوا يعتزمون انتزاع معلومات منهم".