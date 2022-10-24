مزاعم إسرائيلية جديدة: دمّرنا 90% من بنية إيران العسكرية في سوريا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دمر 90% من البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن تل أبيب نجحت في السنوات الماضية بالحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا، وتصنيع الأسلحة على أراضيها، وإقامة قاعدة فيها مع القوات الموالية لها هناك.

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وأوضحت مصادر للصحيفة، أن خطة القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل على أيدي الأميركيين في 2020، باءت بالفشل بعد الحملات الجوية الإسرائيلية ضد إيران في سوريا، آخرها هجوم منسوب لإسرائيل يوم الجمعة الماضي، عندما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الجيش الإسرائيلي هاجم مناطق قرب مطار دمشق بعد حوالي شهر من الهدوء النسبي.

وقالت الصحيفة: "رغم التوتر بين إسرائيل وروسيا التي حذرت تل أبيب من نقل أسلحة إلى أوكرانيا، فإن آلية تفادي الاحتكاك الروسي الإسرائيلي في سوريا تعمل مثل المعتاد".

وأكد المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضراراً بالغة بمسارات التهريب الإيرانية من البحر والجو والبر من إيران إلى سوريا، كما تضررت قدرة الجيش السوري على إنتاج أسلحة وذخائر منذ أن استخدم الإيرانيون وحزب الله اللبناني المصانع نفسها لإنتاج أسلحتهم.



ووفقاً للصحيفة، كان تركيز الهجمات في السنوات الماضية على وقف تهريب مكونات مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري في مصياف، الذي تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها.

وإلى جانب ذلك، فإن التقدير في إسرائيل هو أن الرئيس السوري بشار الأسد قلل من نشاط إيران وحزب الله في بلاده، مع التركيز على مرتفعات الجولان السورية وجنوب البلاد.

وقالت مصادر في إسرائيل للصحيفة: "أدرك الأسد أنه لن يكون قادراً في السنوات المقبلة على استعادة الأراضي التي احتلها الأكراد، والأتراك، وبدل ذلك ركز قوته على محاولة إعادة الاستقرار إلى المدن الكبرى مع التركيز على دمشق والمنطقة بما في ذلك الساحل".