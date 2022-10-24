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عربي-دولي

سماع دوي انفجارات في سماء دمشق وريفها

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:30
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن دوي انفجارات تسمع في سماء العاصمة دمشق وريفها، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

من جهته، أفاد التلفزيون السوري بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي.
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