سماع دوي انفجارات في سماء دمشق وريفها

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن دوي انفجارات تسمع في سماء العاصمة دمشق وريفها، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.



من جهته، أفاد التلفزيون السوري بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي.

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