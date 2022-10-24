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روسيا: أوكرانيا دخلت المرحلة الأخيرة من صنع "القنبلة القذرة"

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:32
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أعلنت روسيا، الاثنين، أنّ أوكرانيا دخلت "المرحلة الأخيرة" من صنع "قنبلتها القذرة"، الأمر الذي تشير إليه موسكو منذ الأحد والذي رفضته كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.

وقال المسؤول عن المواد المشعّة والمنتجات الكيميائية والبيولوجية داخل الجيش الروسي الجنرال إيغور كيريلوف، في بيان، "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، هناك منظّمتان أوكرانيّتان لديهما تعليمات محدّدة لصنع ما يسمى بالقنبلة القذرة، دخل عملهما المرحلة النهائية".
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وفي السياق، قال مستشار رئيس شركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا بأن استخدام القنبلة الذرية سيزيد بشكل كبير من مخاطر اندلاع حرب نووية عالمية.

وتابع: "انفجار قنبلة نووية سيؤدي إلى تلوث إشعاعي يصل عشرات الآلاف من الأشخاص، وإغلاق النشاط الحيوي لبعض المناطق لمدة تصل إلى 50 عاما".
 
 
(سكاي نيوز)
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