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قصف إسرائيليّ جديد يطال محيط دمشق... وهذه هي الخسائر

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:53
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في محيط دمشق.

وقالت الوزارة في بيان إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها".
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(روسيا اليوم)
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