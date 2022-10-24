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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: عقوبات الدرون على إيران منفصلة عن النووي

Lebanon 24
24-10-2022 | 12:30
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بعد فرضه عقوبات على إيران بسبب دعمها روسيا بالطائرات المسيرة، أكد الاتحاد الأوروبي أن تلك العقوبات سواء المتعلقة بالمسيرات أو بقمع الاحتجاجات منفصلة عن ملف إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤول أوروبي رفيع "إن الدرون الإيرانية التي تستخدم في هجومات روسية قد ترقى إلى جرائم حرب".
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كما أكد أن الاتحاد أبلغ السلطات الإيرانية بوضوح أن تزويدها موسكو بمسيرات غير مقبول بتاتاً.
 
 
(العربية)
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