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وزير دفاع يستقيل بسبب خلافات مع رئيس بلاده... ما القصة؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 13:00
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروماني فاسيل دينكو، قرر الاستقالة من منصبه، وذلك لخلافات بوجهات النظر مع رئيس البلاد بشأن أوكرانيا.
وأفادت وكالة أوروبية أن وزير الدفاع الروماني واجه صعوبات للتوصل إلى اتفاقات مع رئيس البلاد كلاوس يوهانيس، مشيرا إلى أنه من الضروري ترك هذا المنصب حتى لا يضر بالعمليات وبرامج صنع القرار بأي شكل من الأشكال".
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وجاءت استقالة الوزير بعد أسبوع من قوله إن الطريقة الوحيدة في رأيه للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا هي من خلال المفاوضات مع روسيا.
وقال دينكو إنه سلم رسالة استقالة إلى الرئيس يوهانيس ورئيس الوزراء نيكولاي تشوكا.
 
 
(سبوتنيك)
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