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الملك تشارلز يقرر بيع 14 من خيول الملكة اليزابيث

Lebanon 24
24-10-2022 | 13:30
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ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن الملك تشارلز الثالث قرر بيع بعض خيول السباق التي ورثها عن والدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.

وقالت دار المزادات Tattersalls في نيوماركت إنها باعت 14 من خيول الملكة.
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وذكر جيمي جورج المتحدث باسم دار المزادات أن ما قام به الملك ليس أمرا خارج عن المألوف، "هو يقوم ببيع الخيول كل عام، وكان لدى الملكة خيول خاصة بها كانت تقوم بتربيتها وبيعها. لا يمكن الاحتفاظ بها جميعا".

وأكد أن "بيع خيول الملكة لا يرمز إلى نهاية علاقة العائلة المالكة بسباق الأحصنة،. جلالته يفعل ما يفعله الملاك".

يذكر أن الملكة ورثت عن والدها، الملك جورج السادس، المربط الملكي، وهو مركز لتربية خيول السباق في ساندرينجهام.
 
 
(روسيا اليوم)
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