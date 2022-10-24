رسالة من بوتين إلى رئيس دولة عربيّة... ماذا تتضمن؟ (صور)

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تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، رسالة خطية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.أردوغان يهنئ الرئيس العراقي الجديدوأوضحت الرئاسة العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ألبروس كوتراشيف".وأشارت إلى أن السفير الروسي سلم رشيد "رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق".