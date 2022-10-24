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عربي-دولي

رسالة من بوتين إلى رئيس دولة عربيّة... ماذا تتضمن؟ (صور)

Lebanon 24
24-10-2022 | 14:30
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تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، رسالة خطية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وأوضحت الرئاسة العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ألبروس كوتراشيف".
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وأشارت إلى أن السفير الروسي سلم رشيد "رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق".
 
 
 
(روسيا اليوم)
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