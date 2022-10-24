رسالة من بوتين إلى رئيس دولة عربيّة... ماذا تتضمن؟ (صور)

فخامة رئيس الجمهورية @LJRashid يستقبل، في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق السيد البروس كوتراشيف.وسلّم السفير، السيد الرئيس، رسالة خطّية من فخامة الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، تضمّنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق. pic.twitter.com/le9ulB2SuN
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) October 24, 2022
فخامة رئيس الجمهورية @LJRashid يستقبل، في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق السيد البروس كوتراشيف.وسلّم السفير، السيد الرئيس، رسالة خطّية من فخامة الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، تضمّنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق. pic.twitter.com/le9ulB2SuN