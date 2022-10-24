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عربي-دولي

في أوّل كلمة له بعد إنتخابه... ماذا قال سوناك؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:16
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بعدما بات رئيساً لحزب المحافظين في بريطانيا، أكد ريشي سوناك، أن اختيار الوزراء لن يكون معتمدا على الأسماء بل النهج، مبيناً أنه سيركز على السياسات لا الشخصيات.

وقال في كلمة له لأعضاء حزب المحافظين، اليوم الاثنين "لدينا فرصة واحدة للإصلاح واستعادة وحدتنا"، مضيفاً "كل أجنحة الحزب ستكون ممثلة في الحكومة".
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كما أكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية حكومته.
 
 
(العربية)
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