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تراس تعلق على انتخاب ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لها

Lebanon 24
24-10-2022 | 15:30
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، ليز تراس، عن تقديم دعمها الكامل إلى خليفتها، ريشي سوناك.
 
وكتبت لسوناك على "تويتر": "تهانينا بالتعيين كزعيم لحزب المحافظين ورئيس وزرائنا القادم، لديك دعمي الكامل".
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وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
 
وتعتبر ليز تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خليفة لها.
 
(سبوتنيك)
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