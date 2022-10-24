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عربي-دولي
إيران تعلن نيتها إنشاء مجمع نووي شامل في محافظة فارس
Lebanon 24
24-10-2022
|
16:30
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نية طهران إنشاء مجمع نووي شامل في محافظة فارس، نظرا لإمكانيات المحافظة.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال يوم الاثنين خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع، إن تطوير الاشعاع على مستوى البلاد من أحد القضايا الهامة وفقا للخطة التي سيتم تنفيذها في مدينة شيراز الصناعية.
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وأضاف إسلامي أنه يمكن استخدام هذه الخطة في القضايا المتعلقة بتشعيع الأغذية وغيرها من المجالات.
وصرح بأن خطة تطوير جاما والبلازما هي خطة أخرى قد تم استخدامها في البلاد ويمكن استخدامها في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة.
وأشار إلى خطة المنظمة لإنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس آملا أن يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعل جديدة.
وأكد على دور هذه الخطة الخاصة في تطوير التكنولوجيا في محافظة فارس، موضحا أنه يمكن تدشين هذه الخطة خلال العام المقبل.
(روسيا اليوم)
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