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عربي-دولي

البنتاغون: مستعدون لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا

Lebanon 24
24-10-2022 | 13:24
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن خطوط الاتصال مع روسيا لا تزال مفتوحة، وأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مستعد لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا.

وأضاف: "خطوط الاتصال مفتوحة، وبالطبع، الوزير مستعد لإجراء أكبر عدد من المحادثات حسب الضرورة، ليس فقط مع ممثلي روسيا، ولكن أيضا مع شركائنا، وسنبقي خطوط الاتصال مفتوحة".
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وذكر البنتاغون سابقا أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأزمة الأوكرانية.
 
(روسيا اليوم) 
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