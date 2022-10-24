البنتاغون: مستعدون لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا

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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن خطوط الاتصال مع روسيا لا تزال مفتوحة، وأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مستعد لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا.وأضاف: "خطوط الاتصال مفتوحة، وبالطبع، الوزير مستعد لإجراء أكبر عدد من المحادثات حسب الضرورة، ليس فقط مع ممثلي روسيا، ولكن أيضا مع شركائنا، وسنبقي خطوط الاتصال مفتوحة".وذكر البنتاغون سابقا أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأزمة الأوكرانية.