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عربي-دولي

هل تُمهّد روسيا لهجوم على أوكرانيا بقنبلة قذرة؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 17:20
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واصلت روسيا التلويح بنيّة كييف استخدام قنبلة قذرة، رغم النفي الأميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي، بعد اتصالات غير مسبوقة لوزراء دفاع الدول الثلاث مع نظيرهم الروسي سيرغي شويغو، الأمر الذي عزّز التساؤلات التي يثيرها عدد من المحللين بأن التلويح الروسي قد يكون مجرد تمهيد لأن تبادر موسكو بنفسها لاستخدام هذا السلاح الفتاك.
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين، عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه في موسكو أمس، إن المعلومات عن تحضير أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة قد أعيد فحصها، وأنها ليست محل شك لا أساس له. وأضاف: "لدينا معلومات محددة عن أن تلك المؤسسات في أوكرانيا وتلك المعاهد العلمية التي تمتلك التكنولوجيا، تعتزم تصنيع تلك القنبلة القذرة للغاية".
بدوره، أكد المسؤول عن المواد المشعّة والمنتجات الكيماوية والبيولوجية داخل الجيش الروسي، اللفتنانت الجنرال إيغور كيريلوف، في بيان، أنه "وفقاً للمعلومات المتوافرة لدينا، هناك منظّمتان أوكرانيّتان لديهما تعليمات محدّدة لصنع القنبلة القذرة. وقد دخل عملهما المرحلة الأخيرة".
وقال إن "الهدف من هذا الاستفزاز اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وبالتالي إطلاق حملة ضخمة معادية لروسيا في العالم"، معتبراً أن "كييف تريد على وجه الخصوص تخويف السكان المحليين وزيادة تدفّق اللاجئين عبر أوروبا".
كذلك، اتهم كيريلوف المملكة المتحدة بالحفاظ على اتصالات مع كييف بشأن مسألة إمكانية حصول أوكرانيا على التقنيات الضرورية لإنتاج الأسلحة النووية. جاء ذلك، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرنسا، في بيان مشترك عقب اتصالات بين وزراء دفاع البلدان الثلاث مع شويغو، الذي اتهم خلالها كييف بالتحضير لاستخدام قنبلة قذرة: "نرفض المزاعم الكاذبة لروسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها"، مضيفة أن "العالم سيرى، من خلال أي محاولة لاستخدام هذا الادعاء، ذريعة للتصعيد. نرفض أي ذريعة للتصعيد من جانب روسيا".
وجدّدت الدول الثلاث التزامعها بمواصلة الدعم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكنة.

من ناحيته، أفاد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف بأن "المجرمين الروس يحاولون بشكل استباقي إلقاء مسؤولية جريمتهم الخاصة بهم على ضحية العدوان"، مشددا على أن المواقع النووية الأوكرانية مفتوحة أمام المنظمات الدولية، لا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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