تحذير للأصوليين والإصلاحيين من المشانق في إيران

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في وقت تتسع دائرة الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني بشأن كيفية التعاطي مع الحراك الشعبي المستمر منذ 6 أسابيع في أنحاء البلاد، أطلق محافظ مازندران الإيرانية محمود حسيني بور تحذيراً للمسؤولين الإصلاحيين والأصوليين من مواجهة مشانق يتم نصبها في حال سقوط الجمهورية الإسلامية على وقع الاحتجاجات والاضطرابات والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية.وقال بور، ليل الأحد ـ الاثنين، في اجتماع مجلس إدارة المحافظة الواقعة بشمال البلاد: "أعلم أن بعض المسؤولين جلسوا وحلّلوا ما سيحدث في المستقبل؛ يجب على الجميع، بمن فيهم الإصلاحيون والأصوليون، أن يفتحوا آذانهم لأنه إذا حدث شيء لإيران فعليهم ألا يعتقدوا أن العدو سيتركهم، بل سيشنقهم قبل أي شيء".وأضاف المسؤول الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تريد مديراً ثورياً يقف إلى جانب الثورة حتى الشهادة،عازياً التغطية الإعلامية لوفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، في حجز شرطة الآداب بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الإلزامي، إلى الهجمات الدعائية ضد الجمهورية الإسلامية والتي جلبت، حتى الطبقات الرمادية من المجتمع معها.