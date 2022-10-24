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عربي-دولي

"القنابل القذرة".. الطاقة الذرية ستفتش موقعين بأوكرانيا!

Lebanon 24
24-10-2022 | 23:00
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تستعد لإرسال مفتشين في الأيام المقبلة إلى موقعين أوكرانيين بناء على طلب كييف، في رد فعل واضح على المزاعم الروسية بأن أوكرانيا قد تُفجر ما يسمى بالقنبلة القذرة، وهو ما ينفيه مسؤولوها.

 

وجاء إعلان الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤول روسي رفيع المستوى مفادها بأن معهدين في أوكرانيا مرتبطين بالصناعة النووية يستعدان لإنتاج مثل هذه القنبلة. و"القنابل القذرة" متفجرات تقليدية لكنها تحوي مواد مشعة.

 

وقالت الوكالة في بيان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالتصريحات التي أدلت بها روسيا الاتحادية يوم الأحد بشأن أنشطة مزعومة في موقعين نوويين بأوكرانيا"، مضيفة أن كلا الموقعين يخضع بالفعل لعمليات تفتيش وأن أحدهما تم تفتيشه قبل شهر.

 

وتابعت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لزيارة الموقعين في الأيام المقبلة. الغرض من زيارات الضمانات هو الكشف عن أي أنشطة ومواد نووية محتملة غير معلنة".

 

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيماوية الروسية، قوله في إفادة صحفية، "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، هناك مؤسستان في أوكرانيا لديهما تعليمات واضحة لصنع ما يسمى بالقنبلة القذرة".

 

وسبق أن حددت وكالة الإعلام الروسية الرسمية ما قالت إنهما موقعان مشاركان في العملية- وهما محطة تخصيب المعادن في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا ومعهد الأبحاث النووية في كييف.

 

ولم يشر بيان وكالة الطاقة الذرية إلى أي من المرفقين. لكنه نقل عن مديرها العام رافائيل جروسي قوله إن الوكالة "فتشت أحد هذين الموقعين قبل شهر وكانت جميع النتائج التي توصلنا إليها متوافقة مع إعلانات الضمانات الأوكرانية.

 

ولم يُعثر هناك على أنشطة أو مواد نووية غير معلنة.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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