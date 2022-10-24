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عربي-دولي

تزويد اوكرانيا بالاسلحة... هذا ما اكدته النرويج

Lebanon 24
24-10-2022 | 23:30
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أكد نائب وزير الخارجية النرويجي فاد بيترسون، أن بلاده ستستمر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال بيترسون في حديث لصحيفة "أفتونبلاديت"، إن "أوكرانيا تخوض حربا دفاعية عادلة بالتوافق التام مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن الحق في الدفاع عن النفس".
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وأضاف أن "النرويج كانت وستبقى تدعم أوكرانيا عسكريا وفي المجالات الأخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف كان قد أكد للسفير النرويجي في موسكو روبرت كويليه، أن توريد الأسلحة لأوكرانيا سيطيل أمد النزاع في هذا البلد."نوفوستي"


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