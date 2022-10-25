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زيلينسكي يطالب إسرائيل بهذا الأمر

Lebanon 24
25-10-2022 | 01:30
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل بالانضمام لبلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

 

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية "ألم يحن لدولتكم أن تختار في صف من ستقف؟".

 

وأضاف: "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم".

 

وتقصر إسرائيل، التي ستختار حكومة جديدة في الانتخابات التي ستجرى في الأول من تشرين الثاني المقبل، مساعداتها على تقديم معونات إنسانية ومعدات دفاعية. وعرضت في الآونة الأخيرة على الأوكرانيين مساعدتهم في تطوير نظام إنذار من الهجمات الجوية على المدنيين.

 

وقال زيلينسكي إن ذلك ليس كافيا وطلب من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية أيضا. ومنذ بدء الحرب في شباط الماضي دأب على طلب هذا الأمر نفسه مرات عدة.

(سكاي نيوز)

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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