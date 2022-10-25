Advertisement

عربي-دولي

محاولة تجنيد عملاء... اتهامات أميركية بحق الصين

Lebanon 24
25-10-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1003837-638022821360040871.jpg
Doc-P-1003837-638022821360040871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين الصين بالتدخل في النظام القضائي الأميركي، خلال إعلانه توجيه اتهامات الى 13 مواطنًا صينيًا قال إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال إن ثلاث قضايا منفصلة أظهرت أن "حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق".
Advertisement

كما كشفت عن تهم موجهة إلى جاسوسين صينيين مزعومين بالتدخل في محاكمة فيدرالية ضد شركة اتصالات عالمية مقرها الصين.

وشركة الاتصالات الصينية تواجه محاكمة فيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك. وفق وثائق العدل الأميركية.
اللافت أن لائحة الاتهام لم تذكر اسم الشركة، إلا أن شخصًا مطلعًا على التحقيق أكد لشبكة CNN أن الشركة هي هواوي.

واتُهم الجاسوسان المزعومان بعرقلة تحقيق وزارة العدل ضد هواوي ومن المقرر أن يصدر المدعي العام ميريك جارلاند ومسؤولون آخرون في وزارة العدل إعلانًا يتعلق بقضايا الأمن القومي المهمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القضايا تتعلق بـ "مخططات التأثير الخبيثة والنشاط الإجرامي المزعوم من قبل ممثلي دولة في الولايات المتحدة".

فيما أقام جوشون هي وجينج وانغ، الجاسوسان الصينيان المزعومان، علاقات مع مسؤول إنفاذ القانون المتورط في القضية ابتداءً من عام 2017.

ويعتقد هو ووانغ أنهما جندا المسؤول كعميل صيني وفقًا لوثائق الاتهام، لكن كان المسؤول يعمل "كعميل مزدوج" تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحافظًا على ولائه للولايات المتحدة.

وعندما بدأ التحقيق في قضية هاواوي، طلب الاثنان من المسؤول معلومات حول الشهود وأدلة المحاكمة والتهم الجديدة التي يمكن فرضها ضد Huawei، وفي المقابل حصل المسؤول الأميركي على آلاف الدولارات نقدًا ومجوهرات كما يقول ممثلو الادعاء."العربية" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-10-25
09:31 | 2022-10-25
09:30 | 2022-10-25
09:00 | 2022-10-25
08:30 | 2022-10-25
08:00 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website