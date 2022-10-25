26
o
بيروت
27
o
طرابلس
15
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
29
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
4 قرى استعادتها اوكرانيا... فهل تتراجع روسيا؟
Lebanon 24
25-10-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه طرد القوات الروسية من أربع قرى في شمال شرق البلاد، حيث تمكن عبر شن هجوم مضاد من استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في أيلول/سبتمبر.
وكتبت هيئة الأركان الأوكرانية على فيسبوك "بفضل عمليات ناجحة، طردت قواتنا العدو خارج قرى كارمازينيفكا ومياسوياريفكا ونيفسكي في منطقة لوغانسك ونوفوسادوفي في منطقة دونيتسك"، علما أنها كلها قرى متقاربة الواحدة من الأخرى.
Advertisement
يشار إلى أن روسيا تواجه حاليا هجوما مضادا أوكرانيا واسع النطاق في مناطق دونيتسك ولوغانسك بدونباس.
كما نددت "بارتفاع كبير" في القصف الأوكراني على مناطق روسية حدودية عدة بينها بيلغورود لكن أيضاً كورسك وبريانسك.
وأقيم خطا دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية، على ما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت الأحد.
وكتب ستاروفويت على تلغرام "هذا الأسبوع، اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك"، مشيراً إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأكد "نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا".
فيما تجري عمليات إجلاء إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر عند حدود خيرسون منذ الأربعاء في هذه المدينة المهددة بتقدم قوات كييف.
وخيرسون أول مدينة كبرى سيطرت عليها القوات الروسية عند بدء هجومها الذي أطلق في 24 شباط. "الحدث"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
14:34 | 2022-10-24
24/10/2022 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
12:57 | 2022-10-24
24/10/2022 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
11:07 | 2022-10-24
24/10/2022 11:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح
15:53 | 2022-10-24
24/10/2022 03:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
15:36 | 2022-10-24
24/10/2022 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2022-10-25
"موسكو الجديدة".. كيف حاولت روسيا احتلال إفريقيا سابقاً؟
09:31 | 2022-10-25
فيروس هجين قادر على التهرب من جهاز المناعة وإصابة خلايا الرئة... إليكم كلّ التفاصيل عنه
09:30 | 2022-10-25
طائرة "شبحيّة" صينية جديدة.. تفاصيل تسردُ مواصفاتها!
09:00 | 2022-10-25
سوريا.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بأحد مقرات "داعش" في ريف درعا
08:30 | 2022-10-25
في أول خطاب رسميّ.. سوناك يتعهد بإصلاح "أخطاء تراس فوراً"
08:00 | 2022-10-25
كورونا والحرب الروسية أنهكاها... العملات العربية تتهاوى أمام "الدولار "
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
25/10/2022 17:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
25/10/2022 17:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
25/10/2022 17:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact