تحدٍ يواجه أوكرانيا في خيرسون.. ما هو؟

مع استعادة أوكرانيا للسيطرة على أكثر من 3000 ميل مربع من الأراضي هذا الخريف، اتبعت قواتها مخططًا يخدم قوتها: استخدام الذكاء القوي والأسلحة الدقيقة لضرب خطوط إمداد الروس ومواقع القيادة وإضعاف قدرتهم على القتال.

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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "يمكن للقوات الأوكرانية المتقدمة بعد ذلك التغلب على عدو تم تجويفه من الخلف. أدى هذا النهج إلى الحد من الخسائر الأوكرانية، العسكرية والمدنية، وساعد في تجنيب بعض مدن البلاد الدمار الكبير الذي قد ينجم عن تكتيكات الحصار التقليدية. والآن، يواجه دليل قواعد اللعبة في كييف اختبارًا نهائيًا، حيث تقترب القوات الأوكرانية من العاصمة الإقليمية الجنوبية خيرسون. منذ أشهر، سعت القوات الأوكرانية لعزل القوات الروسية في خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. باستخدام أنظمة الصواريخ البعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة، أصابت الجسور ومستودعات الذخيرة وإمدادات الوقود. الهدف: إجبار روسيا على التراجع شرق النهر دون إثارة قتال حضري. ها هي موسكو قد بدأت بنقل المدنيين من خيرسون. لكن من غير الواضح ما إذا كانت القوات الروسية ستقاتل للسيطرة على المدينة. إذا فعلوا ذلك، فستواجه كييف قرارًا: الضغط من أجل الاستيلاء على خيرسون قبل الشتاء، أو القتال من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل، أو الاستمرار في محاولة تجويع الروس".

وتابعت الصحيفة، "قال فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، إنه بمجرد حلول فصل الشتاء، فإن أي هجوم سيكون أكثر صعوبة بكثير. وقال: "إذا أراد الروس القتال من أجل خيرسون، وكانوا على استعداد للتضحية بوحدات، فيمكنهم جعل الأمر صعبًا للغاية". وكانت موسكو على استعداد لتسوية المدن - بما في ذلك ماريوبول وسيفيرودونتسك - في إطار جهودها للسيطرة عليها. وبدلاً من ذلك، بذلت أوكرانيا جهدًا لتجنب القتال في المناطق الحضرية، والذي بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، هو مكلف من ناحية الأرواح والأسلحة. وفي الهجوم الأوكراني في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي، استولت القوات على قرى حول مدينتي بالاكليا وشيفتشينكوف، وحاصرت الروس في جيوب صغيرة وأجبرتهم على الانسحاب. في إيزيوم، أكبر مدينة في المنطقة، تراجع الروس حيث هددت أوكرانيا بقطع الطريق الأخير. لكن في كوبيانسك، مركز النقل المهم، والذي جعلته موسكو عاصمتها الإقليمية، حاول الروس اتخاذ موقف. تماما مثل خيرسون، تقع المدينة بجانب نهر، ولم تكن القوات الأوكرانية قادرة على محاصرتها كما فعلت مع الآخرين. على الرغم من أنها استعادت المدينة في النهاية، إلا أنها تعرضت لأضرار بالغة خلال المعركة".

وأضافت الصحيفة، "قال ميك رايان، وهو استراتيجي عسكري ولواء متقاعد في الجيش الأسترالي: "كانت كوبيانسك مكانًا مهمًا للغاية - كان الروس أكثر استعدادًا للقتال من أجلها". قال ريان إن منطقة خيرسون ليس لها الأهمية الإستراتيجية عينها لكوبيانسك، لكن لها قيمة سياسية ضخمة، مما قد يجعل موسكو أكثر استعدادًا للقتال. كما وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا منذ بدء غزوها الشامل في شباط. وقبل أسابيع فقط، تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم المنطقة، إلى جانب ثلاثة مناطق أخرى تحت الاحتلال الروسي جزئيًا. ولا تزال اللوحات الإعلانية التي تحمل رسائل مثل "روسيا هنا إلى الأبد" منتشرة في المدينة. إن استسلام خيرسون سيكون بمثابة نكسة مذلة لبوتين. وأقامت القوات الروسية مواقع دفاعية بشكل أفضل بكثير حول خيرسون مما كانت عليه في منطقة خاركيف، حيث لم تكن مستعدة. وقال جندي أوكراني يقاتل في المنطقة إن الروس أقاموا خطوط دفاعية متعددة الطبقات مع قوات مدربة تدريباً جيداً ومجهزة تجهيزاً جيداً. كان التقدم بطيئًا، حيث كانت الحقول موحلة للغاية ومليئة بالألغام بشدة بحيث لا يمكن نقل معظم المركبات إلا على طول الطرق المعبدة".

وبحسب الصحيفة، "على الرغم من اعتراف المسؤولين الروس بأن الظروف صعبة غرب دنيبرو، فقد قالوا إنهم لا يخططون للتنازل عن المدينة. قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية في المنطقة، يوم الأحد على تطبيق "تليغرام"، إن الروس قد حققوا الاستقرار في خط المواجهة وكانوا يستعدون لفصل الشتاء: "يستمر تعزيز خط الاتصال مع الناس والأسلحة والمعدات". وبحسب بعض السكان الذين ما زالوا في المدينة، لم يعد هناك تواجد كبير للضباط الروس والقوات المجهزة في المنطقة. وأضافوا أن مجموعة من القوات الشيشانية لا زالت هناك إلى جانب آلاف الجنود الذين يعتقد أنه تم حشدهم مؤخراً. وقال مسؤولون أوكرانيون يوم السبت إن الروس يستعدون لمعارك شوارع في خيرسون. وقال محللون عسكريون إن ذلك قد يكون لتغطية الجزء الخلفي من الانسحاب، أو قد يشير إلى أنهم سيحاولون السيطرة على المدينة. وقال بن هودجز، القائد السابق للجيش الأميركي في أوروبا، عن الروس: "حقيقة أنهم يجلبون المزيد من القوات، خاصة تلك غير الخاضعة للتدريب، تشير إلى أنهم ربما كانوا يتاجرون بالجثث من أجل كسب الوقت". وأضاف: "إنهم ما زالوا في وضع لوجستي مريع للغاية". على الرغم من أن أوكرانيا لا تريد قصف خيرسون، إلا أنه قال "في مرحلة ما، لن يسمحوا للروس بالبقاء هناك".

وتابعت الصحيفة، "قال الجنرال إدوارد دورمان، المدير السابق للخدمات اللوجستية والهندسية للقيادة المركزية الأميركية، إن على أوكرانيا التحرك بسرعة للاستفادة من موقعها الحالي في ساحة المعركة. وأضاف: "إنهم بحاجة إلى الاستفادة من زخمهم قبل حلول الشتاء، مما سيضعف قدرتهم على التحرك بحرية كما ويصبحون في أمس الحاجة إلى القوى العاملة والإمدادات". قال ميكولا بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مدعوم من الحكومة في كييف، إن النجاح الأوكراني في منطقة خاركيف خفف بعض الضغط لإحراز تقدم في أماكن أخرى قبل الشتاء. وساعد هذا الهجوم على ضمان المزيد من شحنات الأسلحة من الغرب من خلال إظهار أن الأوكرانيين، إذا كانوا مسلحين بشكل صحيح، يمكن أن يدفعوا الروس للخروج. قال بيليسكوف: "هناك إلحاح إستراتيجي أقل في حالة خيرسون. لقد أظهرنا للعالم بأسره أن أوكرانيا يمكنها القيام بعمليات هجومية كلاسيكية على الرغم من النقص في الأسلحة الثقيلة".

وقال رايان، الجنرال الأسترالي المتقاعد، إن الخدمات اللوجستية الممتدة لموسكو في خيرسون جعلت من المحتم أن تستولي أوكرانيا على المدينة. وقال إنه إذا حاول الروس القتال من أجلها، فإن كل الرجال والمعدات التي تركوها غرب النهر ستفقد في النهاية. وقال إنه من وجهة النظر الأوكرانية، لم يكن هناك داع للعجلة. وأضاف: "سواء استولوا على خيرسون في تشرين الأول أو كانون الثاني أو شباط أو آذار، فإنهم سوف يستعيدونها".