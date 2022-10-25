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عربي-دولي

رئيسي: القرار بشأن الاتفاق النووي الآن بيد الأميركيين

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:00
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اكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ان القرار بشأن الاتفاق النووي الآن بيد الأميركيين.
 
وقال رئيسي: تحدثنا والآن يجب على الأميركيين أن يقرروا"، مضيفا: "أما بشأن موضوع المفاوضات، فنحن نبحث عن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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وأوضح أن "ما تم توقيعه في هذا الاتفاق ارتبط مع الأسف بانتهاكات من قبل الأميركيين، انسحبت أميركا من الاتفاق ولم يفِ الأوروبيون بالتزاماتهم، إيران فقط هي التي أوفت بالتزاماتها".

ونوه رئيسي الى ان منظمة الطاقة الذرية اعلنت رسميًا 15 مرة أن أنشطتنا النووية لا يوجد فيها اي انحراف عن المسار.

وتابع: "لن تكون هناك اي معادلة في المنطقة ما لم تقم الجمهورية الإسلامية بدور فيها".
المصدر: تسنيم
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