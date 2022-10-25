روسيا وإيران: حان الوقت لنفض الغبار عن "محور الشر" القديم

ماذا لو أدت السياسة الخارجية الأميركية إلى عالم لا تريد طهران فيه إرسال أسلحة إلى موسكو والأخيرة ليست بحاجة إلى استخدامهم؟

بحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "وصلت التغطية الإعلامية هذا الأسبوع بشأن استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية الصنع - وربما في المستقبل، لأسلحة إيرانية أخرى - إلى حد إثارة تساؤلٍ في ذهن الصحفي في الـ"واشنطن بوست" غلين كيسلر. فكتب الأخير عبر حسابه على التويتر: "كم من الوقت سيمضي قبل أن نبدأ في استخدام "محور الشر" مرة أخرى؟" كما وكرست صحيفة الـ"نيويورك تايمز"، دون استخدام هذه العبارة، قطعة كاملة لـ"ظهور تحالف موسكو وطهران" - مما جعل "المحور" جزءًا من التسمية رسميًا إلى حد ما.

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على الأقل، كان لمقال صحيفة التايمز الإمتياز بنقل أن التعاون الروسي الإيراني هو زواج مصلحة، وليس جزءًا من مؤامرة استبدادية عالمية لسحق الديمقراطية، وأن دوافعه دفاعية إلى حد كبير. ولاحظت الصحيفة أنه "لا يوجد حب عميق" بين إيران وروسيا. وأضافت: "الحكومتان الاستبداديتان، اللتان تشعران بالغضب من العقوبات الغربية، تشتركان في رؤية الولايات المتحدة باعتبارها العدو الأكبر لهما وتهديدًا لقبضتهما على السلطة". ما لم تقم به صحيفة "التايمز" هو استكشاف السؤال حول كيفية رؤية هذه البلدان للولايات المتحدة باعتبارها العدو الأكبر لها. لذلك لم تسلط الضوء على السؤال الدائم: هل كل هذا ضروري حقًا؟ أو ربما هل ستؤدي سياسة خارجية مختلفة للولايات المتحدة إلى عالم لا تكون فيه إيران في حالة مزاجية تسمح لها بإرسال أسلحة إلى روسيا، وربما حتى عالم لا تستخدم فيه روسيا هذه الأسلحة حاليًا؟"

وتابع الموقع، "من المؤكد أنه إذا لم يُخنق الاقتصاد الإيراني بسبب نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة، فسيكون لدى طهران حافز أقل لبيع الأسلحة التي ربما تعتبرها ثمينة. وبالطبع، لو لم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عهد دونالد ترامب - أو لو كانت وزارة خارجية الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر استباقية وتمكنت من استعادة الصفقة خلال العام الأول للإدارة، قبل أن يتدهور المناخ السياسي - لكان هناك عدد أقل بكثير من هذه العقوبات. ولكن من أجل تخيل عالم تختلف فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران اختلافاً جوهرياً وتكون فيه العلاقات أفضل بشكل أساسي، من الضروري إجراء تجربة فكرية تعود إلى ما هو أبعد بكثير من إدارة ترامب. والأمر ينطبق أيضاً على تخيل عالم تجعل فيه علاقات روسيا مع الغرب من غير حدوث غزو أوكرانيا في المقام الأول. اعتبارًا من خريف عام 2001، بدت آفاق الدفء في العلاقات مع كل من روسيا وإيران جيدة. كان فلاديمير بوتين أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش بعد هجمات الحادي عشر من أيلول.وبعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في تشرين الأول، زودت روسيا الولايات المتحدة بمعلومات استخبارية قيمة في ساحة المعركة. وأدى ذلك الغزو أيضًا إلى تقارب المصالح الأميركية والإيرانية: فكلا البلدين يعتبران طالبان تهديدًا. وبناءً على ذلك، ساعدت إيران الولايات المتحدة في ساحة المعركة وفي الدبلوماسية التي أسست حكومة أفغانية جديدة. في غضون ذلك، شرع بوش في إضعاف احتمالات تحسين العلاقات بشكل دائم مع إيران أو روسيا".

وأضاف الموقع، "في كانون الثاني 2002، أعلن بوش أن إيران، إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، كانت جزءًا من ... نعم، "محور الشر". واستمر هذا الموقف تجاه إيران. في عام 2003، بعد أن نقل سفير سويسري إلى الولايات المتحدة اهتمام إيران بتحسين العلاقات، ونقاطا تتعلق بحزب الله وإسرائيل وفلسطين، أثارت الفكرة فضول وزارة الخارجية لكنها لم تتجاوز ذلك. وأشار لورنس ويلكرسون، نائب وزير الخارجية حينها كولن باول، في وقت لاحق إلى أنه وباول "اعتقدا أنها كانت لحظة مواتية للغاية". ولكن "بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، وبمجرد وصوله إلى مكتب نائب الرئيس، أعاد التأكيد على نفسه الشعار القديم المتمثل في"نحن لا نتحدث مع الشر"." وفي ما يتعلق بالتقارب مع روسيا: بعد شهرين من المكالمة الهاتفية لبوتين في 11 أيلول، أبلغ بوش روسيا أن الولايات المتحدة ستتخلى عن معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وهو أمرٌ كان بوتين قد ناشد بوش ألا يقوم به وشيء لم يعتقده أي استراتيجي نووي جاد أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة على أي حال. كان هذا بعيدًا عن آخر شيء ستفعله الولايات المتحدة واعتبره بوتين تهديدًا للأمن القومي وعلامة على عدم الاحترام - واعتبره الخبراء الأميركيون السائدون على أنه غباء".

وأضاف الموقع، "وكذلك الأمر مع إيران: الوقت لا يسمح بعرض قائمة مفصلة من الإجراءات الأميركية التي أثارت عداءً عميقًا ودائمًا للقيادة الإيرانية. وأبرز ما يمكن ذكره: هجوم Stuxnet 2010، الاغتيال الوقح وغير القانوني لعام 2020 لأهم قائد عسكري إيراني، قاسم سليماني، وبالطبع العقوبات المذكورة أعلاه، وكثير منها عقاب على قيام إيران بأشياء يفعلها أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل إسرائيل. من الواضح أننا لن نعرف أبدًا ما إذا كانت السياسة الخارجية الأميركية الأقل عدائية ستؤدي إلى عالم أفضل. فالخطأ من الطرفين، فقد قامت كل من روسيا وإيران بأشياء استفزازية وعدائية على مدار العقدين الماضيين. إذا كنت تريد أن تروي القصة بطريقة تؤكد على تلك الأشياء الاستفزازية والعدائية أكثر من تلك التي قامت بها الولايات المتحدة، يمكنك فعل ذلك. في الواقع، هذه هي الطريقة التي تروى بها القصة عادة في أميركا. أحد أسباب نجاح هذه الرواية غير المتكافئة هو أن الكثير من الأموال "الخيرية" تذهب إلى مراكز الأبحاث التي تسوق لهذه الفكرة".