Advertisement

عربي-دولي

حل أميركي "قديم" لمشكلة المسيّرات الروسية في أوكرانيا.. تقريرٌ يكشفه

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1003918-638022992161451503.jpg
Doc-P-1003918-638022992161451503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي المتوسط "هوك" إلى أوكرانيا، لمساعدة كييف على التصدي للمسيّرات والصواريخ الروسية.
Advertisement

ونظام الدفاع الجوي "هوك" يقوم على ترقية صواريخ "إستنغر" التي تحمل على الكتف، وسبق للولايات المتحدة أن أرسلتها إلى أوكرانيا التي استخدمتها في مواجهة القوات الروسية.

وتعتزم إدارة الرئيس جو بايدن استخدام سلطة السحب الرئاسي من أجل نقل معدات نظام "هوك" إلى أوكرانيا، علما بأن هذه المعدات تعتمد تكنولوجيا تعود إلى أيام حرب فيتنام.

وتسمح هذه السلطة لحكومة الولايات المتحدة بنقل المعدات العسكرية من المخازن بسرعة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس في الحالة الطارئة.

وذكرت "رويترز" بأنها لم تتمكن من تحديد أعداد أنظمة "هوك" ولا أعداد الصواريخ الملحقة بها المتوفرة للنقل.

ونظام "هوك" هو النسخة التي سبقت منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، والذي لا يزال مطروحا على الطاولة بشأن نقله إلى أوكرانيا.

ويصل مدى صواريخ هذا النظام إلى 40 كلم وتستطيع التحليق على ارتفاع 20 كلم، ويتم إطلاقها من مركبة.

مكالمة وزيري الدفاع

ويأتي هذا التقرير بعيد إجراء وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مكالمة مع نظيره الأميركي، لويد أوستن.

وقال ريزنيكوف: "لقد أجريت محادثة مثمرة مع صديقي لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي. نقدر الموقف الواضح للولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستفزازات الروسية وعدم التسامح مطلقًا مع الابتزاز".

وأضاف: "ناقشنا أيضا حزمة المساعدة الأمنية الأميركية التالية لأوكرانيا"، دون أن يوضح تفاصيل هذه الحزمة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعادت روسيا قصف مناطق عديدة في أوكرانيا ظلت في منأى عن القتال، مثل العاصمة كييف، إثر الهجوم الذي طال جسر شبه جزيرة القرم.

وإثر القصف الروسي المكثف، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتحسين قدرات الدفاع الجوي لبلاده على إسقاط الصواريخ الروسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-10-25
09:31 | 2022-10-25
09:30 | 2022-10-25
09:00 | 2022-10-25
08:30 | 2022-10-25
08:00 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website