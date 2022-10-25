بنغلاديش.. قتلى ومشردون بسبب إعصار مدمر

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وأفاد مسؤولون بأن عمليات الإجلاء الجماعي قبل وصول الإعصار إلى اليابسة على الساحل الغربي لبنغلاديش ساعدت في إنقاذ أرواح، لكن لا يمكن تحديد حجم الخسائر والأضرار بالكامل قبل استعادة الاتصالات بشكل كامل، وفق "رويترز".وقال ميزان الرحمن، وهو من سكان جزيرة بهولا، بعد استعادة الاتصالات في المنطقة التي يعيش بها: "كان الأمر مروعا، بدا أن البحر قادم ليأخذنا... قضينا ليلة بلا نوم، كل ما كان بوسعنا فعله هو الدعاء".وانطلق الإعصار من خليج البنغال تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 88 كيلومترا في الساعة وأمواج بارتفاع ثلاثة أمتار تقريبا غمرت المناطق الساحلية المنخفضة.وقال مسؤولون إن خطوط الكهرباء والهاتف انقطعت إلى حد كبير وغمر الظلام المناطق الساحلية، في حين أن معظم الوفيات نتجت عن حوادث سقوط الأشجار.