Advertisement

عربي-دولي

بنغلاديش.. قتلى ومشردون بسبب إعصار مدمر

Lebanon 24
25-10-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1003922-638022998447009158.jpg
Doc-P-1003922-638022998447009158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتاح إعصار سيترانغ، الثلاثاء سواحل بنغلاديش، مما أسفر عن مقتل 9 على الأقل وتدمير منازل واقتلاع أشجار وتعطيل الطرق وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات.

وأفاد مسؤولون بأن عمليات الإجلاء الجماعي قبل وصول الإعصار إلى اليابسة على الساحل الغربي لبنغلاديش ساعدت في إنقاذ أرواح، لكن لا يمكن تحديد حجم الخسائر والأضرار بالكامل قبل استعادة الاتصالات بشكل كامل، وفق "رويترز".
Advertisement

وقال ميزان الرحمن، وهو من سكان جزيرة بهولا، بعد استعادة الاتصالات في المنطقة التي يعيش بها: "كان الأمر مروعا، بدا أن البحر قادم ليأخذنا... قضينا ليلة بلا نوم، كل ما كان بوسعنا فعله هو الدعاء".

وانطلق الإعصار من خليج البنغال تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 88 كيلومترا في الساعة وأمواج بارتفاع ثلاثة أمتار تقريبا غمرت المناطق الساحلية المنخفضة.

وقال مسؤولون إن خطوط الكهرباء والهاتف انقطعت إلى حد كبير وغمر الظلام المناطق الساحلية، في حين أن معظم الوفيات نتجت عن حوادث سقوط الأشجار.
ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار كبيرة في مخيمات اللاجئين جنوب شرق بنغلاديش، إذ يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا القادمين منميانمار المجاورة في ملاجئ واهية.

ونصح المسؤولون زهاء 32 ألف لاجئ من الروهينغا، انتقلوا من المخيمات إلى جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال، بالبقاء في المنازل.

وهطلت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة داكا، مما تسبب في غمر المياه لبعض الطرق وتعطيل الركاب. كذلك، فقد أثر الإعصار على ولاية البنغال الغربية في شرق الهند.

وتزايدت حوادث الطقس المتطرف في منطقة جنوب آسيا في السنوات الماضية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

ويحذر دعاة حماية البيئة من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث، خاصة في البلاد ذات الكثافة السكان العالية مثل بنغلاديش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-10-25
09:31 | 2022-10-25
09:30 | 2022-10-25
09:00 | 2022-10-25
08:30 | 2022-10-25
08:00 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website