في إندونيسيا.. سيدة تحملُ مسدساً أمام قصر الرئيس!

احتجزت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، سيدة كانت تحمل مسدساً خارج القصر الرئاسي في جاكرتا، لكن الرئيس لم يكن هناك وقت الحادثة.

وذكر المسؤول الرئاسي علي مختار نجابالين أن المرأة لم تدخل مجمع القصر وأن الرئيس جوكو ويدودو، لم يكن فيه.

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وأفاد نجابالين بأن ضباط الأمن اعتقلوها بعد أن أشهرت المسدس قرب القصر.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا إن المرأة تخضع للاستجواب، لكن لم يتضح دافعها، ولا كيف حصلت على السلاح.

وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، هجمات إسلاميين متطرفين في بعض الأحيان على مسؤولين حكوميين، وقوات أمن.