Advertisement

عربي-دولي

دعوة "غير مسبوقة" من ماكرون لأميركا بشأن أوكرانيا: لفعل هذا الأمر فوراً

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1003950-638023036058381552.png
Doc-P-1003950-638023036058381552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة الأميركية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال حديثه للصحفيين بعد زيارته للفاتيكان اليوم، حيث قال: "نحن بحاجة إلى أن تجلس الولايات المتحدة الأميركية إلى طاولة المفاوضات لدفع عملية السلام في أوكرانيا".
Advertisement
 
وأوضح أن "علاقة الثقة بين البابا فرنسيس والرئيس الأميركي جو بايدن يمكن أن تساهم في التأثير على بايدن حتى تستأنف الولايات المتحدة الأميركية مشاركتها في حل الأزمات في هايتي وأوكرانيا".

كذلك، طلب الرئيس الفرنسي من البابا فرنسيس الاتصال بالزعيمين الروسي الأميركي فلاديمير بوتين وجو بايدن لحل الأزمة في أوكرانيا.

كان البابا فرنسيس استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في الفاتيكان يوم أمس الاثنين، وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-10-25
13:00 | 2022-10-25
12:30 | 2022-10-25
12:00 | 2022-10-25
12:00 | 2022-10-25
11:45 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website