دعوة "غير مسبوقة" من ماكرون لأميركا بشأن أوكرانيا: لفعل هذا الأمر فوراً

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة الأميركية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.



وجاء ذلك خلال حديثه للصحفيين بعد زيارته للفاتيكان اليوم، حيث قال: "نحن بحاجة إلى أن تجلس الولايات المتحدة الأميركية إلى طاولة المفاوضات لدفع عملية السلام في أوكرانيا".

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وأوضح أن "علاقة الثقة بين البابا فرنسيس والرئيس الأميركي جو بايدن يمكن أن تساهم في التأثير على بايدن حتى تستأنف الولايات المتحدة الأميركية مشاركتها في حل الأزمات في هايتي وأوكرانيا".



كذلك، طلب الرئيس الفرنسي من البابا فرنسيس الاتصال بالزعيمين الروسي الأميركي فلاديمير بوتين وجو بايدن لحل الأزمة في أوكرانيا.



كان البابا فرنسيس استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في الفاتيكان يوم أمس الاثنين، وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.