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عربي-دولي
سوريا.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بأحد مقرات "داعش" في ريف درعا
Lebanon 24
25-10-2022
|
09:00
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ضبطت الأجهزة الأمنية السورية كميات من الأسلحة خلال مداهمة مقرات تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية أمنية في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا.
وأفاد مصدر أمني سوري في درعا بأنه "مع انتهاء العملية الأمنية ضد مسلحي "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة من مخلفات التنظيم الإرهابي خلال عمليات المداهمة والتمشيط لأوكار التنظيم الإرهابي".
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