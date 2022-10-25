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عربي-دولي

أميركا تبعث رسالة "نووية" إلى كوريا الشمالية

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:30
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قالت نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان إن الولايات المتحدة ستضع قدراتها العسكرية بشكل كامل، بما في ذلك الدفاع النووي والتقليدي والصاروخي، للدفاع عن حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، في تحذير لكوريا الشمالية من تصعيد استفزازاتها.
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وأضافت شيرمان أن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية وطلقات المدفعية في الأسابيع الأخيرة عمل عسكري استفزازي.

كما أكدت شيرمان في محادثاتها في طوكيو مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيونغ دونغ، على أن "هذا عمل غير مسؤول وخطير ومزعزع للاستقرار".
 
 
(سكاي نيوز)
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