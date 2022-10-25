محكمة روسية تُؤيّد سجن لاعبة كرة سلة أميركية 9 سنوات

رفضت محكمة روسية الطعن الذي قدمته لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في قضية حيازة مخدرات، وأيدت سجنها 9 سنوات.



وألقت الشرطة القبض على غرينر، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، في 17 شباط الماضي في مطار موسكو لاستخدام سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب المحظور في روسيا. وحكم عليها في الرابع من آب بالسجن لمدة تسع سنوات.

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(العربية)