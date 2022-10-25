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الحكومة الإسرائيلية منحت الإذن لـ"إنيرجين" للبدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش"

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:46
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قالت وكالة "رويترز"، إنّ الحكومة الإسرائيلية منحت الإذن لشركة "إنيرجين" للبدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش".
 
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