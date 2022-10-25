25
o
بيروت
25
o
طرابلس
9
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هولندا: الشتاء سيكون صعبا للغاية على الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
25-10-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رجح وزير المناخ والطاقة الهولندي روب يتن، أن شتاء 2023-2024 سيكون صعبا للغاية بالنسبة لدول أوروبا في ظل أسعار وشح إمدادات الغاز، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية.
وقال يتن عقب اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "كل دول الاتحاد الأوروبي موقفها مشترك في بشأن الحاجة لخفض سعر الغاز والحصول على إمدادات الغاز غير منقطعة، وأي إجراءات ستتخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة يجب أن تضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا".
Advertisement
وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إشغال منشآت تخزين الغاز للعام المقبل من أجل الحفاظ على سعر الغاز.
وأضاف: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن شتاء العام المقبل قد يصبح صعبا للغاية، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية.. لذلك، نحن بحاجة إلى التركيز على ضمان إمدادات الغاز دون انقطاع".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
14:12 | 2022-10-25
25/10/2022 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وجد محطّم الأضلع وعارياً.. قصّة رامز مخول الذي "ابتلعته" سيول ذوق مصبح
Lebanon 24
وجد محطّم الأضلع وعارياً.. قصّة رامز مخول الذي "ابتلعته" سيول ذوق مصبح
00:30 | 2022-10-25
25/10/2022 12:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
Lebanon 24
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
02:30 | 2022-10-25
25/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
06:32 | 2022-10-25
25/10/2022 06:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
07:19 | 2022-10-25
25/10/2022 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2022-10-25
ضغوط داخلية وخارجية على بايدن للتفاوض مع روسيا
16:59 | 2022-10-25
تركيا تزيح الستار عن طائرة مسيّرة انتحارية جديدة
16:58 | 2022-10-25
بايدن يُحذر: أي هجوم نووي روسي سيكون خطأً جسيماً
16:30 | 2022-10-25
الكرملين: لم يتحدد بعد قوام الوفد الروسي إلى قمة العشرين
15:30 | 2022-10-25
الرئاسة الألمانية: العلاقة بين شتاينماير وزيلينسكي معقدة
15:00 | 2022-10-25
موسكو تكشف موعد وصول خبراء الطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقيق في "القنبلة القذرة"
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
26/10/2022 00:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
26/10/2022 00:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
26/10/2022 00:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact