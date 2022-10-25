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عربي-دولي

موسكو تكشف موعد وصول خبراء الطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقيق في "القنبلة القذرة"

Lebanon 24
25-10-2022 | 15:00
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أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف، ومدينة جولتيي فودي، في أوكرانيا للتحقق في "القنبلة القذرة".

وأضاف أوليانوف عبر قناة "روسيا -24"، أنه سيتم فحص المواقع النووية الأوكرانية خلال شهرين على الأقل، وفي غضون أسبوعين يمكننا معرفة النتائج الأولية، أما النتائج النهائية فلن تظهر قريبا.  
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وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن زيارة وشيكة للوكالة لموقعين أوكرانيين في الأيام المقبلة.

ووفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة بما فيها أوكرانيا، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضي بلاده باستخدام "قنبلة قذرة" أو سلاح نووي منخفض القوة.

والغرض من هذا الاستفزاز، اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة العملية العسكرية، وتأليب الرأي العام الدولي عليها.

وحسب مصادر مختلفة، بدأت كييف بقيادة الغرب تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة في مدينة جيولتيي فودي بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك وسط أوكرانيا، ومعهد كييف للأبحاث النووية بتحضير "قنبلة قذرة"، صارت في المرحلة النهائية من تصنيعها.
 
(روسيا اليوم)
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