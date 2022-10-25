الرئاسة الألمانية: العلاقة بين شتاينماير وزيلينسكي معقدة

وصف متحدث الرئاسة الألمانية العلاقة بين الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"المعقدة"، معربا عن أمله في المصالحة خلال زيارة شتاينماير إلى كييف.

ونقلت قناة ZDF عن المتحدث الرئاسي قوله: "الخلافات قد تم حلها، وزيارة شتاينماير إلى كييف ينبغي أن تؤدي إلى المصالحة. العلاقة بين شتاينماير وزيلينسكي معقدة، هذه الزيارة هدفها نوع من المصالحة بين الرئيسين".



ووصل شتاينماير يوم الثلاثاء إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة، لعقد اجتماع مع زيلينسكي.



يذكر أن هذه الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

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(روسيا اليوم)