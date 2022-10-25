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عربي-دولي

الكرملين: لم يتحدد بعد قوام الوفد الروسي إلى قمة العشرين

Lebanon 24
25-10-2022 | 16:30
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، أن موسكو لم تحدد بعد قوام الوفد الروسي إلى قمة الـ20 المزمعة في إندونيسيا.

وفي وقت سابق، كتبت قناة "بازا" عبر تلغرام، نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين، أنه من المرجح أن يمثل روسيا إلى القمة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
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(روسيا اليوم)  
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