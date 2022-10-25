25
o
بيروت
25
o
طرابلس
9
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكرملين: لم يتحدد بعد قوام الوفد الروسي إلى قمة العشرين
Lebanon 24
25-10-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، أن موسكو لم تحدد بعد قوام الوفد الروسي إلى قمة الـ20 المزمعة في إندونيسيا.
وفي وقت سابق، كتبت قناة "بازا" عبر تلغرام، نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين، أنه من المرجح أن يمثل روسيا إلى القمة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
Advertisement
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
14:12 | 2022-10-25
25/10/2022 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وجد محطّم الأضلع وعارياً.. قصّة رامز مخول الذي "ابتلعته" سيول ذوق مصبح
Lebanon 24
وجد محطّم الأضلع وعارياً.. قصّة رامز مخول الذي "ابتلعته" سيول ذوق مصبح
00:30 | 2022-10-25
25/10/2022 12:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
Lebanon 24
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
02:30 | 2022-10-25
25/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
06:32 | 2022-10-25
25/10/2022 06:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
07:19 | 2022-10-25
25/10/2022 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2022-10-25
ضغوط داخلية وخارجية على بايدن للتفاوض مع روسيا
16:59 | 2022-10-25
تركيا تزيح الستار عن طائرة مسيّرة انتحارية جديدة
16:58 | 2022-10-25
بايدن يُحذر: أي هجوم نووي روسي سيكون خطأً جسيماً
15:30 | 2022-10-25
الرئاسة الألمانية: العلاقة بين شتاينماير وزيلينسكي معقدة
15:00 | 2022-10-25
موسكو تكشف موعد وصول خبراء الطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقيق في "القنبلة القذرة"
14:30 | 2022-10-25
هولندا: الشتاء سيكون صعبا للغاية على الاتحاد الأوروبي
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
26/10/2022 00:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
26/10/2022 00:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
26/10/2022 00:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact