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عربي-دولي
تركيا تزيح الستار عن طائرة مسيّرة انتحارية جديدة
Lebanon 24
25-10-2022
|
16:59
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طورت شركة Titra Teknoloji التركية طائرة مسيَرة انتحارية جديدة من طراز Deli، تم الكشف عنها يوم الثلاثاء في معرض SAHA Expo الدفاعي في إسطنبول.
ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، قال الرئيس التنفيذي للشركة دافوت يلماز، إن المتخصصين يكملون اختبارات الطائرات المسيَرة ويتوقعون أن يتم تشغيلها قبل نهاية عام 2022.
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وأضافت الصحيفة، ستكون الطائرة المسيَرة قادرة على العمل بشكل مستقل ويدويا، ويمكن نقلها بسهولة وجاهزة للاستخدام في غضون 15 دقيقة، سيتم تجهيز الطائرات بمعدات لمواجهة الحرب الإلكترونية.
وستكون الطائرة مسيَرة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة، والصعود إلى ارتفاع يصل إلى 3.5 ألف متر، وسيكون من الممكن استخدامها في القتال على ارتفاعات 150-500 متر، وستحمل رأس حربي بوزن 3.1 كغم.
وقال يلماز: "من بين مزايا الطائرة المسيَرة الانتحارية، الجدوى الاقتصادية، بالنظر إلى الاستخدام لمرة واحدة للطائرة، وكذلك القدرة على العمل بشكل مستقل".
(روسيا اليوم)
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