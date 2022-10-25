سوناك: قرارات صعبة لتصحيح أخطاء تراس

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بعد تعيينه رسمياً رئيساً للحكومة البريطانية من جانب الملك تشارلز الثالث، حذّر ريشي سوناك، أمس، من قرارات صعبة ستُتخذ، لكنّه أصرّ على توجيه رسالة أمل للبلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.وأصبح المصرفي ووزير المالية السابق، ريشي سوناك، أول رئيس وزراء بريطاني من أصل هندي ويعتنق الديانة الهندوسية والأول من مستعمرة بريطانية سابقة. وهو أيضاً أصغر رئيس حكومة (42 عاماً) في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة، بعد صعود سريع في السياسة.وفي أول تصريح له أمام بوابة "10 داونينغ ستريت"، قال سوناك: "سأوحّد بلادنا ليس بالكلام، بل بالأفعال"، واعداً بإصلاح الأخطاء التي ارتُكبت في عهد ليز تراس التي اضطرّت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.وأوضح في خطابه أنه "لا يخشى من حجم المهمة"، مضيفاً: "سنخلق مستقبلاً يستحق التضحيات التي قدمها الكثيرون وسيضج غدًا، وكل يوم، بالأمل".وجدّد سوناك التأكيد على دعم بريطانيا لأوكرانيا في الحرب الرهيبة التي تشنها موسكو والتي يجب أن تنتهي بفوز كييف.وتابع: "سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة بالاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وهذا يعني أنّ هناك قرارات صعبة يجب أن تُتخذ".كما أشار إلى أنه "يدرك العمل الذي يتعين القيام به من أجل إعادة الثقة، في إشارة إلى الفضائح أثناء عهد بوريس جونسون الذي كسر صمته، أمس، مُعلناً تقديم دعمه الكامل لرئيس الوزراء الجديد".