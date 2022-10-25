رئيس كوريا الجنوبية: الوضع الأمني الحالي خطير

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قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، أمس، ان كوريا الشمالية انتهت على ما يبدو بالفعل من الاستعدادات لإجراء تجربتها النووية السابعة.جاء خلال خطاب سياسي أدلى به سيوك حول خطة ميزانية العام المقبل امام الجمعية الوطنية في سيول، واصفا الوضع الأمني الحالي بأنه خطير.وأكد أن سيول ستعزز إجراءاتها الرادعة ضد تهديدات بيونغ يانغ، وذلك من خلال استعدادها الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة وتعاونهما الأمني الثلاثي مع اليابان.