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بايدن يُحذر: أي هجوم نووي روسي سيكون خطأً جسيماً

Lebanon 24
25-10-2022 | 16:58
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون "خطأ فادحاً هائلاً"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.
 
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كذلك، فقد حذر بادين من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلا إذا استخدمت سلاحا نوويا تكتيكيا".

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنتشر غبارا عند الانفجار.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات للمرة الأولى الأحد خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي، إذ تحدث عن "استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".

والاثنين، رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك المزاعم الروسية "الكاذبة"، وجاء في البيان: "العالم لن يكون غبيا إذا جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد".
 
 
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